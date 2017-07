Erster Hertha-Jubel für Klinsmann junior

Prominente Namen beim ersten Training von Hertha BSC für eine besondere Saison: Klinsmann, Dardai, Covic - die ehrgeizigen Söhne stehen im Blickpunkt. Eine neue Generation will sich beim Berliner Fußball-Bundesligisten bewiesen, Klinsmann junior einen Vertrag.

Berlin (dpa) - Den ersten Hertha-Jubel der Saison und auch den lautesten gab es für den jungen Mann mit dem berühmten Namen. Jonathan Klinsmann, der 20 Jahre alte Sohn des ehemaligen Weltmeisters und Bundestrainers Jürgen Klinsmann, bewirbt sich beim Tabellen-Sechsten der Vorsaison mit einem Probetraining um die Position des dritten Torhüters beim Berliner Fußball-Bundesligisten. Und die reichlich 300 Fans bei der ersten Übungseinheit der neuen Spielzeit staunten am Montag nicht schlecht: Erst wehrte Klinsmann junior im gelben Torwart-Trikot beim Trainingsspiel den ersten Schuss von Julius Kade stark ab. Dann knallte der US-Boy mit schwäbischen Wurzeln den Ball als Feldspieler in den Winkel - die Fans feierten.

Jonathan Klinsmann war nicht der einzige junge Spieler mit prominentem Namen unter den nur 18 Akteuren, die Dardai am Montag auf dem Schenckendorffplatz begrüßte. Auch sein Sohn Palko Dardai (18) ist nun offiziell in den Profikader aufgerückt. Dazu durfte der 19 Jahre alte Maurice Covic, Sohn des einstigen Hertha-Profis und aktuellen U23-Trainers Ante Covic, zum Auftakt mitmischen. «Sie müssen sich jetzt an den Männerfußball gewöhnen», erklärte Dardai.