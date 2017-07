Guido Maria Kretschmer: Shorts auch im Büro

Der Berliner Modedesigner Guido Maria Kretschmer («Shopping Queen») findet nichts dabei, im Sommer auch mit Shorts ins Büro zu gehen. «Wir leben in einer Zeit, wo es so viele verrückte Looks und Stil-Strömungen gibt, da darf man, wenn man gute Beine hat, auch Shorts tragen», sagte der 52-Jährige der Deutschen Presse-Agentur vor der Berliner Fashion Week (4.-7. Juli). «Ich finde, Shorts zu Blazer kann sehr gut aussehen – je nach Anlass oder Typ einfach, kombiniert mit Sneaker oder Pumps. Zum Sommer gehören einfach Shorts, deswegen gibt es kurze Beinkleider.» Kretschmer hat eine eigene Mode- und Livinglinie. Seit 2012 moderiert er die Sendung «Shopping Queen» beim Sender Vox.

Letzte Änderung: Montag, 3. Juli 2017 15:30 Uhr

