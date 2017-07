Breitbandausbau kommt schrittweise voran

Schnelle Internetanschlüsse lassen in Brandenburg oftmals noch auf sich warten. Über ein weiteres Programm werden nun zig Millionen Euro investiert. Doch das dürfte noch nicht reichen.

Potsdam (dpa/bb) - In fünf brandenburgischen Landkreisen und in der Stadt Frankfurt (Oder) sollen jetzt rund 161 Millionen Euro in den Ausbau der Internetversorgung investiert werden. Das Land zahlt 43 Millionen Euro, der Bund gibt 57 Millionen Euro, wie Brandenburgs Wirtschaftsminister Albrecht Gerber (SPD) am Montag mitteilte. Den Rest tragen die Kommunen und die Netzbetreiber. In Dahme-Spreewald war das inzwischen dritte Bundesprogramm bereits zuvor angelaufen, die übrigen Kreise sowie Cottbus und Brandenburg an der Havel sollen noch folgen.