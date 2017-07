dpa

FDP fordert schnelles Internet und Ladestationen in U-Bahn

Fahrgäste sollen in der Berliner U-Bahn nach dem Willen der FDP bald schnelleres Internet haben und ihre Handys aufladen können. Die rot-rot-grüne Landesregierung dürfe Angebote der Mobilfunkanbieter nicht ausschlagen, die ihre Technik in den U-Bahn-Tunneln einbauen wollten, sagte Fraktionschef Sebastian Czaja am Montag der Deutschen Presse-Agentur. «Für die smarte Stadt Berlin ist das ein wichtiges Service- und Dienstleistungsangebot.»

Derzeit sei das Problem: «Entweder ich habe kein Netz oder mein Akku ist leer», sagte Czaja. Beides will die FDP mit einem Antrag angehen, der am Donnerstag ins Abgeordnetenhaus eingebracht werden soll. Darin fordert die Fraktion bis Ende 2018 Mobilfunkverbindungen in LTE-Qualität. Bis 2020 solle es in allen Verkehrsmitteln der BVG freies WLAN geben. Auf Bahnsteigen und im Zug sollen USB-Ladestationen eingerichtet werden.

Nach Rechnung der FDP könnten die Verkehrsbetriebe an dem Konzept sogar noch verdienen: «Die Investitionen würden die Netzanbieter tätigen», sagte Czaja. Weil die BVG ihre U-Bahn-Schächte für die Technik zur Verfügung stelle, könne sie dafür auch Geld verlangen.

Montag, 3. Juli 2017

