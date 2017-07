Fremdenfeindlich beleidigt: Mann und zwei Frauen verletzt

Drei Unbekannte haben einen Mann und zwei Frauen in Berlin-Waidmannslust angegriffen und verletzt. Der 35-Jährige war am Sonntagabend in Begleitung der beiden Frauen auf dem Oraniendamm unterwegs, als er von drei Männern fremdenfeindlich beleidigt wurde, wie die Polizei am Montagmorgen mitteilte. Als der Mann die Unbekannten aufforderte, dies zu unterlassen, griffen die Männer ihn an, traten und schlugen ihn.

Die beiden 28-jährigen Frauen wollten dem Opfer zu Hilfe kommen und wurden daraufhin ebenfalls getreten und geschlagen. Die Angreifer flüchteten mit dem Auto. Die drei Opfer erlitten Kopfverletzungen, der Mann wurde zudem an der Hand verletzt. Sie wurden ambulant behandelt. Der Staatsschutz ermittelt.

Letzte Änderung: Montag, 3. Juli 2017 08:20 Uhr

Quelle: dpa

