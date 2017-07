dpa

Stallwächterparty: 200 Jahre Fahrrad ohne Merkel und Schulz

Zum Auftakt der politischen Sommerpause in Berlin wird in der baden-württembergischen Landesvertretung kräftig gefeiert. Im Mittelpunkt steht das Fahrrad, das in diesem Jahr 200 Jahre alt wird. Doch zwei prominente Gäste werden dieses Mal fehlen.

Stuttgart/Berlin (dpa/lsw) - Rund 1500 Gäste erwartet die baden-württembergische Landesvertretung in Berlin am Donnerstag zur traditionellen Stallwächterparty. Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und ihr Herausforderer zur Bundestagswahl am 24. September, SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz, werden allerdings nicht darunter sein, wie die Landesvertretung auf Anfrage mitteilte. Die Party steht in diesem Jahr unter dem Motto «200 Jahre Fahrrad». Der badische Technikpionier Karl Drais hatte am 12. Juni 1817 von Mannheim aus auf einer nach ihm benannten Laufmaschine eine Erstfahrt unternommen. Die Draisine gilt als Ur-Form des heutigen Fahrrads.

Die Stallwächterparty findet jedes Jahr zum Auftakt der parlamentarischen Sommerpause im politischen Berlin statt. Ihre Teilnahme zugesagt haben dieses Mal Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) und viele seiner Kabinettskollegen. Zudem kommen voraussichtlich die Grünen-Spitzenkandidaten zur Bundestagswahl, Cem Özdemir und Katrin Göring-Eckardt, Grünen-Bundestagsfraktionschef Anton Hofreiter, zahlreiche Botschafter, der Schauspieler Sebastian Koch, Berlinale-Chef Dieter Kosslick sowie die Kabarettisten Mathias Richling und Christoph Sonntag.

Die Baden-Württemberger lassen sich die Party im Herzen Berlins einiges kosten - in diesem Jahr sind es 220 000 Euro nach 288 000 Euro im Vorjahr. Davon tragen Sponsoren rund 173 000 Euro. Die restlichen 47 000 Euro kommen aus dem Landeshaushalt. Hinzu kommen Sachleistungen zahlreicher Sponsoren, die Getränke Speisen und auch Technik im Wert von insgesamt rund 147 000 Euro bereitstellen. Das ist deutlich mehr als im vergangenen Jahr, als die Sachleistungen der Sponsoren rund 99 000 Euro betrugen.

Letzte Änderung: Montag, 3. Juli 2017 08:00 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen