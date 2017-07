dpa

Terror-Sonderermittlers: Aktenmanipulation bestätigt

Der Sonderermittler zum islamistischen Terroranschlag in Berlin, Bruno Jost, hat die Manipulationen in Akten der Kriminalpolizei bestätigt. Zugleich verteidigte Jost am Montag die Arbeit der Polizei gegen allgemeine Beschuldigungen. «Eine undifferenzierte und pauschale Verurteilung der Polizei und des LKA ist aus meiner Sicht nicht gerechtfertigt», sagte Jost bei der Vorstellung des Zwischenberichts zum Attenträter Anis Amri im Innenausschuss des Abgeordnetenhauses.

Bei der Frage der Aktenmanipulation im Januar habe er Hinweise, dass außer dem bislang bekannten Verfasser des gekürzten Berichts noch ein weiterer Kriminalpolizist beteiligt gewesen sei. Versagt habe zudem die zuständige Fachaufsicht, also der zuständige Kommissariatsleiter. Innensenator Andreas Geisel (SPD) kündigte an, den Zwischenbericht sofort nach der Vorstellung im Internet zu veröffentlichen.

Letzte Änderung: Montag, 3. Juli 2017 13:10 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen