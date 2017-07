Kein Verständnis für Haltung der Berliner CDU zu Tegel

Das Bekenntnis der Berliner CDU für eine Offenhaltung des alten Flughafens Tegel stößt in Brandenburgs rot-roter Koalition auf Unverständnis. Linke-Fraktionschef Ralf Christoffers wies am Dienstag darauf hin, dass die Hauptstadt-CDU als Regierungspartei noch 2016 die Schließung des Innenstadt-Airports nach Eröffnung des BER vertreten habe.

In einer Mitgliederbefragung hatten sich 83 Prozent der Berliner Christdemokraten nun für eine Offenhaltung ausgesprochen. Allerdings hatte sich nur gut ein Drittel der rund 12 000 CDU-Mitglieder an der Befragung beteiligt. Die Berliner stimmen am 24. September parallel zur Bundestagswahl in einem Volksentscheid über das Thema ab.