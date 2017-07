Land will mehr «rollende Büros» der Kommunen: Finanzspritze

Brandenburg will mehr «rollende Büros» der Kommunen im Land. Bis Oktober stellt das Innenministerium viermal 5000 Euro für die Anschaffung mobiler Bürotechnik zur Verfügung, wie ein Sprecher am Sonntag mitteilte. Ziel sei, auch in der Fläche ein gutes Angebot an Behördendienstleistungen zu sichern. «Das Amt kommt zu den Menschen und nicht umgekehrt. Das ist die Idee des rollenden Büros», erklärte Innenstaatssekretärin Kathrin Lange. Mit vergleichsweise wenig Geld könne so ein großer Nutzen für die Menschen erreicht werden, hieß es. Hier können unter anderem Personalausweise beantragt werden.

In einigen märkischen Kommunen wie Potsdam, Wittstock/Dosse, Nauen, Senftenberg und Velten seien solche Bürgerbüros schon im Einsatz. Sie sind in der Regel mit einem Technikkoffer ausgestattet, mit dem sie Bürgeranliegen vor Ort bearbeiten können. Hierzu gehören Laptop, Fingerabdruck-Scanner, Drucker sowie das Änderungsterminal der Bundesdruckerei für einen neuen Personalausweis. Die Datenanbindung erfolge zumeist über das Mobilfunknetz.

Letzte Änderung: Sonntag, 2. Juli 2017 17:40 Uhr

Quelle: dpa

