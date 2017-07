dpa

Vier Verletzte nach Schlägerei in Diskothek

Vier Besucher einer Diskothek in Berlin-Tiergarten sind in eine Schlägerei mit 20 bis 25 anderen Gästen geraten und dabei verletzt worden. Die 24- und 26-jährigen Männer wurden am frühen Sonntagmorgen an der Garderobe des Lokals in der Eichhornstraße mit Flaschen und Fäusten attackiert, wie die Polizei mitteilte. Zuvor hatten sie sich mit zwei Gästen gestritten und wollten deshalb die Diskothek verlassen. Die Angreifer entkamen unerkannt, bis auf einen 34-jährigen Tatverdächtigen, den die Polizei bereits auf der Fahrt zum Lokal festnahm. Nachdem seine Personalien festgestellt wurden, kam er wieder auf freien Fuß. Drei der Angegriffenen mussten mit Kopfverletzungen ambulant behandelt werden. Wie es zu dem Streit kam, war noch unklar.

Letzte Änderung: Sonntag, 2. Juli 2017 15:20 Uhr

Quelle: dpa

