Dardai hat «Bock»: Herthas Trainings-Auftakt ohne Elf

Es geht wieder los bei Hertha - und es wird eine ganz besondere Saison. Zwei Neuzugänge und ein prominenter Name sind schon beim Trainingsauftakt am Montag dabei. Elf Spieler fehlen noch.

Berlin (dpa) - Die längere Auszeit haben Pal Dardai und seine Spieler genossen - am Montag um 15.30 Uhr startet Hertha BSC wieder in die Saisonvorbereitung. «Meine Akkus sind geladen, ich habe Bock und freue mich, wieder auf dem Trainingsplatz zu stehen», erklärte Trainer Dardai. Es wird eine besondere Spielzeit für den Berliner Fußball-Bundesligisten: Erstmals nach acht Jahren ist Hertha wieder in der Gruppenphase auf der europäischen Bühne dabei.