Emotionales Tor für Weiser: «Mir kamen die Tränen»

Die Erinnerungen an seinen historischen Treffer und den großen Triumph von Krakau nahm Matchwinner Mitchell Weiser mit in den verdienten Urlaub. «Jetzt werde ich mich erholen», kündigte der Fußballer von Hertha BSC an, der die deutsche U21-Nationalmannschaft mit seinem Kopfball-Tor beim 1:0 (1:0) im EM-Endspiel gegen Spanien zum Europameister-Titel geführt hatte. Den bislang größten Erfolg seiner Karriere konnte Weiser erst nach der langen Partynacht und der Rückkehr mit dem EM-Pokal nach Deutschland so langsam verarbeiten.

«Mir kamen auch die Tränen», sagte der 23-Jährige über seinen Treffer und den Titelgewinn mit der DFB-Auswahl. «Das letzte halbe Jahr war nicht einfach für mich.» Weiser war verletzt, spielte nur wenig. Rechtzeitig zur EM kam er dann in Form, gehörte in allen Spielen außer dem Halbfinale zur Startelf. «Dass ich der Mannschaft so helfen konnte, das macht mich sehr glücklich», sagte er.

Erst nachdem Mittelstürmer Davie Selke für das Endspiel ausfiel, rückte Weiser überhaupt in die erste Elf. Trotz seiner nur 1,76 Meter erzielte er dann per Kopfball-Bogenlampe sein erstes U21-Tor. «Ich weiß gar nicht, wie der reingegangen ist. Da war auf jeden Fall Glück dabei», sagte er. Max Meyer urteilte schmunzelnd: «Ich habe mich gewundert, wie man aus dem Ding ein Kopfballtor machen kann.»

Der Neu-Herthaner Selke sowie seine Berliner Kollegen Weiser und Niklas Stark dürfen jetzt erst einmal ihren Urlaub genießen. Der Trainingsauftakt des Hauptstadtteams wird am Montag (15.30 Uhr) ohne die U21-Europameister stattfinden.

