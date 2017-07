dpa

Nach Unwetter weiter angespannte Lage in Leegebruch

Nach dem Unwetter mit Starkregen hat sich die Lage in Leegebruch bei Oranienburg (Oberhavel) zugespitzt. Teile des Ortes standen wegen der ungünstigen Lage in einer Senke auch am Samstag weiter unter Wasser. Die Lage sei angespannt, sagte Oberhavel-Landrat Ludger Weskamp (SPD) am Abend. «Die Folgen des Unwetters sind für die Menschen in Leegebruch eine Tragödie.» Die Schäden seien sehr groß. Der Landkreis übernahm am Samstagabend die Koordinierung des Einsatzes. Die Gemeinde selbst sah sich überfordert.

Am Donnerstag waren nach Angaben von Vize-Landrat Egmont Hamelow allein mehr als 230 Liter Niederschlag pro Quadratmeter gefallen. In der Folge liefen Keller und Straßenzüge voll, Gemeindeteile waren von der Stromversorgung abgeschnitten. Erste Abpumpversuche brachten zunächst Entspannung. Nachdrängendes Wasser erschwerte jedoch zunehmend die Pumparbeiten.

