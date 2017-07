Leegebruch: Lage nach Hochwasser entspannter

Überschwemmte Keller, übergelaufene Gullis, unbefahrbare Straßen: In Leegebruch haben die Menschen weiter mit den Folgen des Jahrhundertregens zu kämpfen. Viele Anwohner fühlen sich im Stich gelassen.

Leegebruch (dpa/bb) - Nach den heftigen Regenfällen der vergangenen Tage hat sich die Lage in Leegebruch bei Oranienburg (Oberhavel) etwas beruhigt. Teile des Ortes standen am Sonntag zwar noch immer unter Wasser. «Ein weiterer Pegelanstieg konnte verhindert werden», sagte Oberhavel-Landrat Ludger Weskamp (SPD). «Mit den direkten Folgen haben wir noch einige Zeit zu kämpfen», klagte der SPD-Politiker.

Da Leegebruch mit seinen mehr als 6500 Einwohnern geografisch in einer Senke liegt, läuft das Wasser aus der Umgebung dort zusammen. Wegen der angrenzenden Trassen der Bundesstraße 96 und des Berliner Autobahnrings kann es außerdem nur sehr schwer abfließen. In der Folge brach die Kanalisation in 75 Prozent der Haushalte zusammen. Auch die Stromversorgung war teilweise unterbrochen.