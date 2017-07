Lage in Leegebruch weiter angespannt

Überschwemmte Keller, übergelaufene Gullis, unbefahrbare Straßen: In Leegebruch haben die Menschen noch immer mit den Folgen des Jahrhundertregens zu kämpfen.

Leegebruch (dpa/bb) - Nach den heftigen Regenfällen der vergangenen Tage bleibt die Lage in Leegebruch bei Oranienburg (Oberhavel) angespannt. Teile des Ortes standen am Sonntag noch immer unter Wasser. Da die Ortschaft in in einer Senke liegt, läuft das Wasser aus der Umgebung dort zusammen, die Kanalisation ist zusammengebrochen. In der Nacht versuchten Helfer, mit Pumpen und Sandsäcken die Situation unter Kontrolle zu bringen.