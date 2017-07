dpa

Einsatz in Leegebruch wird noch Tage dauern

Der Kreis Oberhavel wird den Hochwasser-Einsatz in Leegebruch noch mehrere Tage steuern. Der Führungsstab des Kreises bleibe erhalten, bis sich die Lage entspannt habe, sagte Vize-Landrat Egmont Hamelow (CDU) am Montag am Rande eines Termins in Potsdam. In der in einer Senke liegenden Gemeinde Leegebruch waren nach seinen Angaben 250 Millimeter Regen innerhalb von zehn Stunden gefallen. Normal seien dort 580 Millimeter im Jahr. In der Folge standen Straßen und Keller unter Wasser. Derzeit versuchen Helfer, die kleine Gemeinde wieder trocken zu legen.

Leegebruch (dpa/bb) - Nach den heftigen Regenfällen der vergangenen Tage hat sich die Lage in Leegebruch bei Oranienburg (Oberhavel) etwas beruhigt. Teile des Ortes standen am Sonntag zwar noch immer unter Wasser. «Ein weiterer Pegelanstieg konnte verhindert werden», sagte Oberhavel-Landrat Ludger Weskamp (SPD). «Mit den direkten Folgen haben wir noch einige Zeit zu kämpfen», klagte der SPD-Politiker.

Da Leegebruch mit seinen mehr als 6500 Einwohnern geografisch in einer Senke liegt, läuft das Wasser aus der Umgebung dort zusammen. Wegen der angrenzenden Trassen der Bundesstraße 96 und des Berliner Autobahnrings kann es außerdem nur sehr schwer abfließen. In der Folge brach die Kanalisation in 75 Prozent der Haushalte zusammen. Auch die Stromversorgung war teilweise unterbrochen.

Am Sonntagnachmittag waren noch mehr als 60 Haushalte ohne Strom, wie Sandy Lentz-Büttner vom Energieversorger Edis erklärte. Um eine Notversorgung mit Klos sicherzustellen, wurden 70 Chemietoiletten aufgestellt. Zusätzlich wurde ein Busshuttle zu einem Hygienecenter in Borgsdorf mit Waschmaschinen und Duschen eingerichtet.

In der Nacht zu Sonntag versuchten mehr als 100 Helfer, mit Pumpen und Sandsäcken die Situation unter Kontrolle zu bringen. Insgesamt seien 20 000 Sandsäcke verlegt worden.

«Die Lage ist schlimm und eine Tragödie für die Menschen», betonte Weskamp. «So eine Situation mit Starkregen und 250 Litern Niederschlag den Quadratmeter hatten wir in Oberhavel noch nie.» Als Hochwasserregion sei der Kreis nördlich von Berlin nicht bekannt. Hier ständen vielmehr Waldbrände im Fokus des Katastrophenschutzes. «Das war und ist für uns Neuland», sagte er. Das ganze Schadensausmaß konnte der Landrat nicht abschätzen.

Der amtierende Bürgermeister Martin Rother sieht eine Kostenlawine auf seine Gemeinde zu rollen. «Weil aus rechtlichen Gründen kein Katastrophenalarm ausgerufen wurde, muss Leegebruch für alle Kosten geradestehen. Mir ist schon jetzt ganz schön schlecht», sagte der 45-Jährige. Wäre der Alarm ausgerufen worden, hätte der Kreis sofort übernommen und auch in der Kostenfrage wäre er federführend gewesen.

Generell sah er sich und die Gemeinde überfordert. «Wir haben gerade mal 30 eigene Freiwillige Feuerwehrleute. In der Verwaltung sitzen 28 Angestellte», klagte er. «Gesetze hin oder her: Es wäre besser gewesen, wenn der Katastrophenfall ausgerufen worden wäre. Wir hatten wegen der besonderen Lage Leegebruchs gar nicht das Fachwissen, um mit der Situation umzugehen», erklärte er.

So haben Weskamp und der Kreis erst am Samstagabend die Einsatzleitung übernommen. «Rechtlich waren uns die Hände gebunden», betonte Weskamp. Vom Starkregen war der ganze berlinnahe Teil Oberhavels betroffen, hob er hervor.

Das Gesundheitsamt sei wachsam, erklärte Amtsarzt Christian Schulz. «Kinder und andere sollten nicht in dem Wasser baden. Zudem sollten immer Gummistiefel getragen werden», riet er. Da das Trinkwasser nicht verschmutzt sei, sei man hier auf der sicheren Seite.

Alleingelassen werde niemand. «Wenn keine Rettungskräfte zu sehen waren, bedeutet das aber nicht, dass wir nichts getan haben. Wir haben daran gearbeitet, die Abfließ-Geschwindigkeit in Richtung Velten zu erhöhen», erklärte Kreisbrandmeister Steffen Malucha. Es nütze nichts, in Leegebruch von links nach rechts zu pumpen, wenn das Wasser nicht abfließen kann, ergänzte Weskamp.

Der Kreis überlege zudem, Hilfsprogramme zur Beseitigung der Schäden ins Leben zu rufen. «In dieser Frage ist aber auch das Land in der Pflicht», erklärte Weskamp. Es sei noch offen, für welche Schäden Versicherungen zahlten.

Letzte Änderung: Montag, 3. Juli 2017 13:10 Uhr

