23. Jüdisches Filmfestival startet in Potsdam

Mit der Deutschland-Premiere des Films «Die Geschichte der Liebe» von Regisseur Radu Mihaileanu wird heute im Potsdamer Hans Otto Theater das 23. Jüdische Filmfest eröffnet. Bis zum 11. Juli werden in 14 Kinos und anderen Spielstätten in Berlin und Brandenburg mehr als 40 Filme jüdischer Filmemacher sowie Filme über das jüdische Leben gezeigt.

In einer Sonderreihe zum hundertjährigen Bestehen der Ufa widmet sich das Festival jüdischen Filmschaffenden, die in der Nazi-Zeit ins Exil vertrieben wurden. Exemplarisch stehen Filme zum Schaffen von Emeric Pressburger von den 1930er bis in die 1950er Jahre auf dem Programm. Pressburger arbeitete als Drehbuchautor und Regisseur bei der Ufa und floh nach der Machtergreifung der Nationalsozialisten zunächst nach Paris und dann nach London ins Exil.