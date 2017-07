Gogia bringt 1. FC Union mehr Möglichkeiten

Mit dem fünften Neuzugang an Bord bricht «Eisern» Union ins Trainingslager auf. Der Georgier Gogia soll die spielerischen Möglichkeiten und auch die Torgefahr der Berliner erhöhen.

Berlin (dpa) - Das einsame Trainieren hat für Akaki Gogia endlich ein Ende. Am Montag wird der fünfte Neuzugang des 1. FC Union mit ins Vorbereitungscamp der Berliner nach Bad Kleinkirchheim in Österreich reisen. «In Dresden hatte ich ein tolles Jahr, in der kommenden Saison werde ich aber alles für den 1. FC Union Berlin und unser gemeinsames Ziel geben. Die Mannschaft hat schon in der letzten Saison gezeigt, wie stark sie ist», erklärte der gebürtige Georgier.