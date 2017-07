dpa

Münch eröffnet 23. «Rohkunstbau»-Ausstellung

Brandenburgs Kulturministerin Martina Münch (SPD) hat die 23. Auflage der «Rohkunstbau»-Ausstellung im Schloss Lieberose (Dahme-Spreewald) eröffnet. Die Schau steht in diesem Jahr unter dem Motto «Die Schönheit im Anderen - The Beauty of Difference».

Gezeigt werden nach Angaben der Heinrich-Böll-Stiftung zeitgenössische Arbeiten von elf internationalen Künstlern. Sie fragten mit ihren Werken nach den Folgen der Angst vor dem Fremden in der Gesellschaft und böten künstlerische Perspektiven zur angeblichen Kluft zwischen dem Fremden und dem Eigenen. «Damit zeigt das Projekt exemplarisch, dass Kultur einer der wichtigsten Mittler ist, um Menschen zusammenzubringen», betonte Münch.

Die Schau ist bis zum 10. September im Schloss Lieberose zu sehen.

