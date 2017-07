dpa

Der Titanenwurz blüht für drei Tage in Berlin

Ein Titanenwurz im Botanischen Garten in Berlin hat am Samstag seine Blüte geöffnet. Kurz vor Mittag begann das dreitägige Spektakel, in dessen Verlauf die exotische Pflanze einen markanten Gestank verströmt, wie der Botanische Garten mitteilte. Im vergangenen Jahr hatte ein anderes Exemplar der Pflanze im Botanischen Garten geblüht.

Am ersten Tag verbreitet der Titanenwurz den Geruch von verwesenden Tieren, um Aasfliegen anzulocken. Die Insekten brauchen eigentlich einen Tierkadaver, um ihre Eier abzulegen. Die Pflanze täuscht die Fliegen, damit sie von ihnen bestäubt wird. Anschließend schließt sich die Blüte und verwelkt. Bis der Titanenwurz wieder blühen kann, dauert es in der Regel einige Jahre.

Den seltenen Vorgang dokumentiert der Botanische Garten auf seiner Webseite. Wer ihn live erleben will, kann den Titanenwurz im Gewächshaus B täglich zwischen 9.00 und 19.00 Uhr besuchen.

Letzte Änderung: Samstag, 1. Juli 2017 15:20 Uhr

