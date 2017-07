dpa

Demo gegen Merkel und Gegenproteste verlaufen friedlich

Demonstranten und Gegner brüllen sich an, ansonsten bleibt es friedlich bei Protesten von und gegen Rechts in Berlin. Die Gruppe der Rechtspopulisten verliert stark an Zulauf.

Berlin (dpa/bb) - Mehrere hundert Menschen haben am Samstag in Berlin gegen Rechts demonstriert. Rund 400 Teilnehmer zählten die Veranstalter, wie sie über Twitter mitteilten. Die Polizei sprach von einigen hundert Teilnehmern. Anlass war ein Aufmarsch rechtspopulistischer und rechtsextremer Demonstranten, der ebenfalls am Samstag auf dem Washingtonplatz am Berliner Hauptbahnhof gestartet war. Für die rechte Demonstration versammelten sich nach Angaben eines Einsatzleiters rund 250 Menschen.

Die Proteste waren bis zum Nachmittag friedlich verlaufen. Es blieb bei verbalen Attacken, zu gewalttätigen Übergriffen kam es nicht. Unter dem Motto «Merkel muss weg» hatte die rechte Vereinigung «Wir für Berlin - Wir für Deutschland» zum Protest aufgerufen. Angemeldet waren laut Polizei 1500 Teilnehmer.

Das Berliner Bündnis gegen Rechts, ein Zusammenschluss aus Parteien, Vereinen und Gewerkschaften hatte Gegendemonstrationen organisiert mit insgesamt 1000 angemeldeten Teilnehmern. Insgesamt waren am Samstag sechs Protestaktionen gegen Rechts geplant.

Die Vereinigung «Wir für Berlin - Wir für Deutschland» hat seit vergangenem Jahr erheblich an Zulauf verloren. Im Frühjahr 2016 waren noch rund 3000 Rechtspopulisten und Neonazis unter dem gleichen Motto zum Brandenburger Tor gezogen. Die letzte Demonstration hatte im März diesen Jahres stattgefunden. Damals demonstrierten 500 Menschen gegen Merkel und 1000 für Toleranz.

