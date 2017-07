dpa

Gruppe von Maskierten randaliert in Wedding

Etwa 30 bis 50 schwarz gekleidete, maskierte Menschen haben in Berlin-Wedding randaliert und die Fenster mehrerer Gebäude eingeworfen. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, hatte die Gruppe in der Nacht zu Samstag Steine gegen das Kurt-Schuhmacher-Haus in der Müllerstraße, gegen ein Jobcenter sowie ein Hotel geworfen. Das Jobcenter bekam zudem mehrere Farbbeutel ab.

Zuvor sollen die Vermummten nach Zeugenaussagen Feuerwerkskörper gezündet und zum Teil brennende Müllcontainer auf die Fahrbahn geschoben haben. In der naheliegenden Gerichtstraße sollen sie einen Bauzaun zerlegt und auf die Fahrbahn gezogen haben. Ein geparktes Auto wurde beschädigt. Die Polizei konnte einen 25-jährigen Verdächtigen festnehmen. Die anderen Randalierer entkamen unerkannt.

Passanten erzählten den Polizisten, dass die Gruppe ein Transparent dabei hatte mit der Aufschrift «Jede Räumung hat ihren Preis». Sie soll lautstark Bezug zur Rigaer Straße genommen haben. In der Straße in Friedrichshain kommt es seit Langem immer wieder zu Auseinandersetzungen um ein besetztes Haus.

Letzte Änderung: Samstag, 1. Juli 2017 13:10 Uhr

Quelle: dpa

