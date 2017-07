dpa

Lederer: Es klappt noch nicht alles bei Rot-Rot-Grün

In der rot-rot-grünen Berliner Landesregierung läuft nach Ansicht des Berliner Kultursenators Klaus Lederer (Linke) noch nicht alles rund. Die Aufgaben seien groß: Bezahlbare Mieten, Integration von Flüchtlingen, Sanierung der Infrastruktur. «Es gibt aber noch nicht bei allen die Einsicht in der Koalition, dass das nur gemeinsam mit den Berlinern hinzubekommen ist und nicht auf Ansage von oben nach unten», kritisierte Lederer auf einem Parteitag am Samstag.

Stattdessen gebe es öffentlich inszenierte Konflikte - «das ist Mist», sagte Lederer. Die SPD falle immer noch hin und wieder in alte Muster zurück. Die Linke müsse damit richtig umgehen. Anklagen und Lamentieren seien manchmal nötig, sagte Lederer. Als Dauermodus sei das aber «weder erfolgversprechend noch erotisch». Vielmehr müsse die Linke der Stadtgesellschaft zeigen, dass sie um die besten Lösungen für Probleme ringe. «Wir, die Linke, müssen liefern», sagte Lederer.

