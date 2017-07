dpa

Grünen-Chef zu Linken: Wir haben einen gemeinsamen Feind

Der Berliner Grünen-Chef Werner Graf hat für eine Kooperation von SPD, Linken und Grünen nicht nur in Berlin, sondern auch im Bund geworben. «Wir benehmen uns im Bund oft wie Feinde. Und dann lassen wir Merkel durchgehen, dass sie mit ihrer neoliberalen Politik Erfolg hat», sagte Graf am Samstag auf einem Parteitag der Berliner Linken. «Ich finde, das muss sich grundlegend ändern.» Die Botschaft an SPD, Linke und Grüne müsse sein: «Unser Gegner steht rechts.»

Alle drei Bundesparteien könnten aus dem Wahlkampf 2016 im Land Berlin lernen. «Ihr Roten, die Sozen und wir Grünen sind nicht übereinander hergefallen, sondern haben für eine Politik gekämpft, die Berlin anders machen soll», sagte Graf. Im Bund passiere das oft nicht. Dabei könne es eine andere Politik in Europa nur mit einer linken Regierung in Deutschland geben. In Berlin regiert seit dem vergangenen Herbst die bundesweit erste rot-rot-grüne Koalition unter Führung der SPD.

