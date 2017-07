Autos erfassen achtlose Fußgänger: zwei Verletzte

Zwei Fußgänger sind bei Unfällen mit Autos in Berlin in der Nacht zu Samstag verletzt worden, nachdem sie achtlos auf die Straße gelaufen waren. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, war ein 19-Jähriger gegen zwei Uhr an der Skalitzer Straße in Kreuzberg aus dem Dunkeln von einer Mittelinsel auf die Straße getreten. Ein 34-jähriger Autofahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und erfasste den Mann, der mit Verdacht auf Unterschenkelbruch ins Krankenhaus kam. Zwei Stunden später lief ein 28-jähriger Fußgänger in Mahrzahn-Hellersdorf auf der Märkischen Allee vor einen LKW. Er erlitt eine schwere Kopfverletzung und musste stationär behandelt werden. Die Fahrer blieben jeweils unverletzt.

