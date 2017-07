Mehrere Tausend Besucher im Brandenburger Landtag

Einmal per du mit der Landespolitik: Zum Tag der offenen Tür im Potsdamer Stadtschloss stellen sich die Abgeordneten Fragen und Sorgen der Bürger.

Potsdam (dpa/bb) - Offene Pforten im Brandenburger Landtag und das Volk strömte in Scharen zum Ortstermin in Potsdams Mitte: Bis zum frühen Samstagnachmittag zählte die Landtagsverwaltung 3000 Besucher. Das sind zwar weniger als vor zwei Jahren, erklärte Parlamentspräsidentin Britta Stark. Damals wurde neben dem Tag der offenen Tür auch das Bürgerfest zu 25 Jahren Brandenburg gefeiert. «Für uns als Landtag ist dieser Besucherzuspruch jetzt optimal», unterstrich sie.

2015 konnte der Zustrom gar nicht mehr kontrolliert werden. «Da haben sich sogar Leute an meinen Schreibtisch gesetzt, Schubladen geöffnet und in ihm herumgekramt», erinnerte sie sich. Jetzt blieb Platz, um in den schneeweißen Gängen zu flanieren. «Ich hatte Zeit, um mit Interessierten ins Gespräch zu kommen», freute sich Stark.