Frau beschimpft Kinder rassistisch

Bei zwei Vorfällen in Berlin sind mehrere Menschen fremdenfeindlich beleidigt worden, darunter auch Kinder. Am Freitagabend beschimpfte eine 26-Jährige an einem Spielplatz in Hellersdorf zunächst eine Gruppe von Kindern mit rassistischen Ausdrücken, wie eine Polizeisprecherin am Samstag berichtete. Anschließend entfernte sich die Frau. Stunden später sprach eine Gruppe von etwa vier bis fünf Menschen drei Fußgänger am Mierendorffplatz in Charlottenburg skandierte schließlich Nazi-Parolen. Einer der Männer aus der vier- bis fünfköpfigen Gruppe schlug einem Fußgänger ins Gesicht. Die Polizei hat in beiden Fällen Ermittlungen aufgenommen.

Letzte Änderung: Samstag, 1. Juli 2017 10:20 Uhr

Quelle: dpa

