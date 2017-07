Literaturfestival widmet sich in Extrablock dem Luther-Jahr

Fünf Tage vor dem offiziellen Beginn des Potsdamer Literaturfestivals widmen sich die Macher in einem Extrablock Martin Luther und dem Reformationsjubiläum. In Reckahn (Potsdam-Mittelmark) wollen sich Schriftsteller, Theologen, Politiker und Künstler an diesem Wochenende mit dem Thema «Reformation und Leselust» befassen, wie eine Festival-Sprecherin mitteilte. Angesagt haben sich unter anderem der Schauspieler Dominique Horwitz sowie der Dramatiker und Romanautor Moritz Rinke.

Reckahn sei hierfür der passende Ort mit besonderer kulturgeschichtlicher Bedeutung, bemerkte die Sprecherin. Erfüllt von dem protestantischen Anspruch auf Bildung und aufklärerischen Idealen, gründete Gutsherr Friedrich Eberhard von Rochow dort 1773 ein Dorfschulhaus. «Es war eines der ersten mit reformpädagogisch geprägtem Unterricht und ließ die Reckahner Landschule zum Vorbild in Preußen und ganz Europa werden.»

Luther selbst trieb im 16. Jahrhundert die Alphabetisierung aller Stände voran. Vor 500 Jahren hatte er der Überlieferung zufolge mit seinem Thesenanschlag in Wittenberg die Reformation ausgelöst. Vom 5. bis zum 9. Juli findet dann in der Landesshauptstadt das Literaturfestival Potsdam (Lit:potsdam) statt. In diesem Jahr werden bis zu 4000 Besucher erwartet.

Quelle: dpa

