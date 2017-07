dpa

Neues Landesmuseum für moderne Kunst startet

In Brandenburg wird heute das Landesmuseum für moderne Kunst in Cottbus und Frankfurt (Oder) gegründet. Die beiden Museen Dieselkraftwerk und Museum Junge Kunst Frankfurt (Oder) wollen ihre Zusammenarbeit mit der Fusion verstärken. In den beiden Häusern gibt es vor allem Werke aus DDR-Zeiten. Beide Standorte bleiben erhalten und agieren eigenständig. Zur Gründung wird auch Kulturministerin Martina Münch (SPD) erwartet.

Letzte Änderung: Samstag, 1. Juli 2017 03:21 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen