Landesregierung startet Hilfsprogramm für Verbände

Die Brandenburger Landesregierung hat am Freitag ihr Kreditprogramm für Wasserzweckverbände gestartet, die Bürgern rechtswidrig erhobene Beiträge für alte Kanalanschlüsse zurückzahlen müssen. Das Bundesverfassungsgericht hatte Ende 2015 geurteilt, dass die rückwirkend erhobenen Beiträge für Kanalanschlüsse aus den 1990er Jahren oder gar aus DDR-Zeiten rechtswidrig sind.

Über die Investitionsbank des Landes (ILB) können die Zweckverbände nun zinslose Darlehen für die Rückzahlung in den Fällen beantragen, in denen die Bürger Widerspruch gegen die Bescheide eingelegt haben. Denn nur diese Bürger haben einen Rechtsanspruch auf Rückzahlung. Das Volumen des Hilfsprogramms ist auf 200 Millionen Euro begrenzt. Mit weiteren 50 Millionen Euro will das Land den Verbänden die Verwaltungskosten anteilig erstatten.