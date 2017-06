Potsdamerinnen Kemme und Huth für Fußball-EM nominiert

Tabea Kemme und Svenja Huth vom Frauenfußball-Bundesligisten 1. FFC Turbine Potsdam sind von Bundestrainerin Steffi Jones am Freitag für die Europameisterschaft in den Niederlanden nominiert worden. Abwehrspielerin Johanna Elsig wurde hingegen nicht berücksichtigt.

Die Olympiasiegerinnen müssen auf die verletzte Angreiferin Alexandra Popp bei den Titelkämpfen vom 16. Juli bis 6. August verzichten. Insgesamt nominierte Jones 23 Spielerinnen. Am kommenden Dienstag (17.45 Uhr/ARD) bestreitet die DFB-Elf in Sandhausen gegen Brasilien ihr letztes Test-Länderspiel vor der Abreise nach Holland am 12. Juli. In der EM-Vorrunde trifft Deutschland auf Schweden (17. Juli), Italien (21. Juli) und Russland (25. Juli).