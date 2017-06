«Zug der Liebe» zieht am Samstag durch Berlin

Mit lautem Elektro und wummernden Bässen: Am Samstagnachmittag (ab 13.00) rollt der «Zug der Liebe» durch Berlin. Die Demonstration für mehr Nächstenliebe steht dieses Jahr im Zeichen der Motto Presse- und Meinungsfreiheit. «Wir wollen hier in einer Welt mit Trump, Erdogan und Putin ein Zeichen setzen», sagte ein Sprecher. Auf Facebook hatten bis Freitagnachmittag etwa 11 500 Menschen zugesagt.

An der Veranstaltung nehmen auch 15 «Music Trucks» teil, die vorrangig elektronische Musik spielen. Der Umzug beginnt am Mauerpark und läuft dann über die Danziger Straße in Richtung Oberbaumbrücke. Dort biegen die Teilnehmer links ab in die Stralauer Allee. Geplantes Ende ist gegen 20.35 Uhr am Markgrafendamm. Die Veranstaltung findet bereits zum dritten Mal statt. Zum Auftakt 2015 waren etwa 50 000 Menschen dabei, 2016 nahmen etwa 1 000 teil.