Wowereit: «Ehe für alle wird möglich - und das ist auch gut so»

Berlins ehemaliger Bürgermeister Klaus Wowereit (SPD) hat sich tief berührt gezeigt vom Bundestagsbeschluss zur Öffnung der Ehe für Homosexuelle. «Das Herz flattert immer noch», sagte der 63-Jährige am Freitag in Berlin. «In wenigen Wochen wird die Ehe für alle möglich sein - und das ist auch gut so», sagte Wowereit in Abwandlung seines bekanntesten Ausspruchs. 2001 hatte sich der SPD-Politiker auf einem Parteitag, auf dem er als Kandidat für das Amt des Regierenden Bürgermeisters nominiert wurde, als erster aktiver Politiker geoutet. Er hatte gesagt: «Ich bin schwul - und das ist auch gut so.»

Letzte Änderung: Freitag, 30. Juni 2017 14:10 Uhr

