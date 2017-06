dpa

Weniger Bewerber um Ausbildungsstellen in Berlin

Immer weniger Schulabgänger in Berlin entscheiden sich für eine Berufsausbildung. Von rund 28 000 Schulabgängern gingen derzeit nur 3000 den direkten Weg in die Berufsausbildung, teilte die Industrie- und Handelskammer (IHK) Berlin am Freitag mit. Das seien fünf Prozent weniger als noch im Vorjahr. Diese Entwicklung ist kein Einzelfall: Seit 2009 sind die Bewerberzahlen rückläufig, sagte eine Sprecherin der IHK Berlin am Freitag.

Der Rückgang steht im Gegensatz zu den weiter steigenden Zahlen an angebotenen Ausbildungsstellen. 2016 hatte es mit 14 804 betrieblichen Ausbildungsstellen in Berlin ein Rekordangebot gegeben. «Die Schere geht weiter auseinander», sagte die IHK-Sprecherin. Das Resultat sei eine weiter wachsende Zahl an unbesetzten Ausbildungsstellen. 2016 hatte es mit 1211 unbesetzten Plätzen ebenfalls einen Rekordwert gegeben.

Letzte Änderung: Freitag, 30. Juni 2017 13:40 Uhr

Quelle: dpa

