Linke will vier Bundestags-Direktmandate verteidigen

Die Berliner Linke will bei der Bundestagswahl am 24. September ihre vier Direktmandate verteidigen. Ziel müsse außerdem ein bundesweit zweistelliges Wahlergebnis sein, sagte Spitzenkandidatin Petra Pau am Freitag vor einem Landesparteitag. Die Linke wolle drittstärkste Kraft im Bund werden. Ob es dann, wie im Land Berlin, eine rot-rot-grüne Koalition geben solle, sei eine «inhaltsleere Frage», sagte sie. «Uns geht es um gesellschaftliche Mehrheiten für Veränderungen.»

Bei der Bundestagswahl 2013 hatte die Linke Direktmandate in Treptow-Köpenick (Gregor Gysi), Lichtenberg (Gesine Lötzsch), Marzahn-Hellersdorf (Petra Pau) und Pankow (Stefan Liebich) gewonnen. Alle vier treten erneut an.

Im Wahlkampf will die Partei auch den Volksentscheid für eine Offenhaltung des Flughafens Tegel thematisieren. Die Linke positioniert sich klar dagegen. Die FDP missbrauche das Thema erneut als Wahlkampf-Instrument, kritisierte die Landesvorsitzende Katina Schubert.

Quelle: dpa

