Hertha BSC verteilt Freikarten an Freiwillige Feuerwehren

Nach den schweren Überschwemmungen in Berlin lädt Fußball-Bundesligist Hertha BSC als Dank alle ehrenamtlichen Helfer der Freiwilligen Feuerwehren der Hauptstadt zum Jubiläumsspiel gegen den FC Liverpool ein. Das teilte der Verein am Freitag mit. «In solchen Extremsituationen müssen wir als Stadt zusammenhalten. Die freiwilligen Helferinnen und Helfer haben unter schwierigsten Bedingungen höchsten Einsatz gezeigt. Wir wollen uns auf diesem Weg dafür bei ihnen erkenntlich zeigen», sagte Hertha-Geschäftsführer Michael Preetz.

Alle Feuerwehrleute können sich in den kommenden Wochen mit ihrem Dienstausweis eine Freikarte für das Testspiel am 29. Juli gegen den englischen Traditionsclub mit Coach Jürgen Klopp im Fanshop in der Geschäftsstelle abholen. Hertha feiert sein 125-jähriges Vereinsjubiläum.