dpa

Polizei sammelt nach Regen Autokennzeichen ein

Die Berliner Polizei hat nach dem Unwetter einige abgetrennte Autokennzeichen gefunden. Wer nach dem Tauchgang mit dem Auto in der Holzhauser Straße kennzeichenlos sei und nicht ins Schwimmen geraten wolle - der Abschnitt A11 habe 20 Stück gesammelt, teilte die Polizei am Freitag auf Twitter mit. Die Holzhauser Straße liegt in Reinickendorf. Am Donnerstag hatte es in Berlin enorm stark geregnet.

Letzte Änderung: Freitag, 30. Juni 2017 11:20 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen