Wasserbetriebe: Jahrhundertregen in Berlin

In der Hauptstadt ist nach Berechnungen der Berliner Wasserbetriebe ein Jahrhundertregen niedergegangen. Seit Donnerstagmittag fielen in Spandau 150 Liter Regen pro Quadratmeter, in Wilmersdorf waren es 150 Liter, sagte Sprecher Stephan Natz am Freitagvormittag. «Durchschnittlich für Berlin sind rund 580 Liter im Jahr. Es ist also die Menge eines Vierteljahres innerhalb von 18 Stunden gefallen.» Solche Ereignisse wiederholten sich statistisch gesehen nur alle 100 Jahre.

Insbesondere die heftigen Regenfälle vor Mitternacht haben das Kanalsystem in einigen Stadtteilen überfordert. «Es ist zu massiven Überläufen gekommen», sagte Natz. Weder Klärwerke noch unterirdische Speicher hätten die Wassermassen aufnehmen können. Schmutzwasser sei deshalb auch in die Berliner Gewässer gelaufen. Der Flussbad-Pokal im Spreekanal an der Museumsinsel am Sonntag werde deshalb mit hoher Wahrscheinlichkeit ausfallen.

