Nach Jahrhundertregen: Sperrungen für Schiffe in Berlin

Nach dem Jahrhundertregen in Berlin hast das Wasser- und Schifffahrtsamt Teile der Spree und einige Kanäle für den Schiffsverkehr gesperrt. Grund dafür seien Sicherheitsmaßnahmen, teilte das Amt am Freitag auf seiner Internetseite mit. Gesperrt sind die Spree-Oder-Wasserstraße zwischen der Oberbaumbrücke und der Schleuse Charlottenburg, der Landwehrkanal, der Charlottenburger Verbindungskanal und der Berlin-Spandauer-Schifffahrtskanal zwischen der Schleuse Plötzensee und dem Humboldthafen. Die Sperrung gelte bis auf Widerruf. In Berlin waren von Donnerstag bis Freitag in einigen Stadtteilen mehr als 150 Liter Regen pro Quadratmeter gefallen. Da die Kanalisation diese Massen nicht fassen konnte, floss der Überlauf auch in die Berliner Gewässer.

Insbesondere die heftigen Regenfälle vor Mitternacht haben das Kanalsystem in einigen Stadtteilen überfordert. «Es ist zu massiven Überläufen gekommen», sagte Natz. Weder Klärwerke noch unterirdische Speicher hätten die Wassermassen aufnehmen können. Schmutzwasser sei deshalb auch in die Berliner Gewässer gelaufen. Der Flussbad-Pokal im Spreekanal an der Museumsinsel am Sonntag werde deshalb mit hoher Wahrscheinlichkeit ausfallen.

