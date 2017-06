Radfahrer ignoriert rote Ampel: Schwer verletzt

Ein 46-jähriger Radfahrer ist in Berlin-Mitte bei einem Unfall schwer verletzt worden. Er war am Donnerstagabend auf der Otto-Braun-Straße unterwegs, wie die Polizei Berlin am Freitagmorgen berichtete. Laut Zeugen hatte der Mann auf einem Fußgängerüberweg an der Kreuzung Alexanderstraße mit dem Rad bei Rot die Straße überquert. Zur gleichen Zeit bog aus der Otto-Braun-Straße ein Wagen in die Alexanderstraße ab. Der 20-jährige Autofahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr den Radfahrer mit seinem Wagen an. Dieser wurde schwer verletzt und kam ins Krankenhaus.

Letzte Änderung: Freitag, 30. Juni 2017 08:20 Uhr

Quelle: dpa

