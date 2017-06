Unterspültes Haus in Berlin wieder freigegeben

Das nach heftigen Regenfällen von Einsturzgefahr bedrohte Haus in Berlin-Charlottenburg ist wieder freigegeben. Alle Bewohner konnten am frühen Freitagmorgen in ihre Wohnungen zurückkehren, wie die Feuerwehr mitteilte. Das Gebäude war am späten Donnerstagabend aufgrund der heftigen Regenfälle von Wassermassen unterspült worden. Zwischenzeitlich konnte nicht ausgeschlossen werden, dass das Haus einsturzgefährdet war. Ein Statiker gab später Entwarnung. 18 Menschen hatten zuvor das Gebäude verlassen müssen.

Letzte Änderung: Freitag, 30. Juni 2017 08:00 Uhr

Quelle: dpa

