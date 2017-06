Erneuter Streik bei BSR-Tochter

Die Mitarbeiter einer Tochter der Berliner Stadtreinigungsbetriebe (BSR) streiken am Freitagmorgen erneut. Seit 5 Uhr haben die Beschäftigten der Berlin Recycling GmbH die Arbeit niedergelegt, wie Verdi-Verhandlungsführerin Ellen Naumann am Freitagmorgen mitteilte. Es sei mit Beeinträchtigungen bei der Abfuhr von Gewerbemüll, Glas und Papier zu rechnen. Der Streik betreffe alle vier Standorte des Unternehmens im Westhafen, in der Lengeder Straße, am Hultschiner Damm sowie die Zentrale in der Monumentenstraße.

«Am Donnerstagabend hat der Arbeitgeber ein neues Angebot vorgelegt, das wir am Freitagmorgen besprechen werden. Ein zentraler Punkt fehlt in dem Angebot allerdings: Schnellere Lohnsteigerungen bei den Kraftfahrern», sagte Ellen Naumann am Freitagmorgen. Bereits am Mittwoch hatten die Beschäftigten die Arbeit niedergelegt.

