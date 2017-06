dpa

Angriffe auf Adlerhorste: Windkrafterlass in der Kritik

In der Uckermark häufen sich nach Angaben von Umweltexperten die Angriffe auf Adlerhorste, mit denen die Tiere vertrieben werden sollen. Der uckermärkische Umweltdezernent, Karsten Stornowski, vermutet wirtschaftliche Interessen hinter den Attacken. Denn sie erfolgten vor allem in Gebieten, die in der Landesplanung als mögliche Felder für Windkraftanlagen ausgewiesen seien, sagte Stornowski.

Kritisch sieht er vor diesem Hintergrund den Windkrafterlass des Landes. Hier wurde der Schutzstatus von verlassenen Nestern von bis zu zehn auf nur noch zwei Jahre gestutzt. «Wenn die Adler jetzt vertrieben werden, könnte schon in zwei Jahren ein bislang für die Windkraft gesperrtes Areal doch genutzt werden.» Dies müsse dringend korrigiert werden. Nabu-Landeschef Friedhelm Schmitz-Jersch forderte in einem offenen Brief an Umweltminister Jörg Vogelsänger (SPD), dass das Land dem «kriminellen Vorgehen» endlich ein Ende bereite. Der Windkrafterlass müsse dringend an die Vorgaben des Bundesnaturschutzgesetzes angepasst werden.

Letzte Änderung: Freitag, 30. Juni 2017 07:20 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen