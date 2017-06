Evers: Müllers Haltung zu Tegel-Entscheid beschämend

Springt die Berliner CDU auf das Volksbegehren zur Offenhaltung von Tegel auf? Das entscheiden die Mitglieder bis Freitagnacht. Das Ergebnis sei verbindlich, verspricht der General - und teilt gegen Regierungschef Müller aus.

Berlin (dpa/bb) - Zum Abschluss ihrer Mitgliederbefragung hat die Berliner CDU die Haltung von Regierungschef Michael Müller (SPD) zum Tegel-Volksentscheid scharf kritisiert. «Die denkfaule Bockigkeit, mit der Michael Müller die bevorstehende Abstimmung für belanglos erklärt, empfinde ich als beschämend», sagte CDU-Generalsekretär Stefan Evers der Deutschen Presse-Agentur. Müller hatte klar gemacht, der Volksentscheid zur Offenhaltung des alten Berliner Flughafens werde an den Plänen des Landes nichts ändern.

Die CDU beendet am Freitag ihre Mitgliederbefragung. Die 12 000 Mitglieder können damit die Position ihrer Partei zum für den 24. September geplanten Volksentscheid bestimmen. Das Ergebnis sei verbindlich, sagte Evers. «Wir werden das Ergebnis ebenso zu respektieren haben, wie ich es von einem Regierenden Bürgermeister mit Blick auf den späteren Volksentscheid erwarte.»

Der bisherige Rücklauf zeige «ein überaus großes Interesse an dem Thema», sagte Evers. Die Diskussion in der Partei sei differenziert, ernsthaft und kontrovers geführt worden.

Noch bis in die Nacht können Stimmen abgegeben werden. Die letzten Voten mit Poststempel 30.6. sollen am Montagfrüh noch gezählt werden. Dann will die Partei das Ergebnis bekanntgeben.