Unwetter: Lage für THW und Feuerwehr beruhigt sich

Der Starkregen hat zu hunderten Einsätzen für die Kameraden der Feuerwehr und des THW geführt. Am Freitagnachmittag waren die Arbeiten vielerorts abgeschlossen - aber nicht überall.

Oranienburg/Potsdam (dpa/bb) - Überschwemmte Keller, übergelaufene Gullis und unbefahrbare Straßen: Das Unwetter über Brandenburg hat die Einsatzkräfte im Land bis in den Freitag hinein auf Trab gehalten. Schwerpunkt der Einsätze waren nach Informationen der Regionalleitstellen der Feuerwehr die an Berlin angrenzenden Landkreise Oberhavel, Havelland, Potsdam-Mittelmark, Dahme-Spreewald, Teltow-Fläming und die Stadt Potsdam.

Besonders betroffen von den Wassermassen waren nach Angaben des Landkreises Oberhavel die Stadt Oranienburg und die Gemeinde Leegebruch. «Wir haben zu Spitzenzeiten 600 Kräfte draußen gehabt», sagte der Pressesprecher des Landkreises, Ronny Wappler. Am Freitagnachmittag waren in Oranienburg noch 120 Kameraden im Einsatz, in Leegebruch 90.

In Oranienburg müssten zahlreiche Keller und Straßen leergepumpt werden, ein Baumarkt und ein Supermarkt seien überschwemmt gewesen. Der Regen setzte am Freitag die Kreisverwaltung außer Gefecht.

In die unteren Kellerräume, in denen die Server der Verwaltung stehen, sei Wasser gelaufen, erläuterte Wappler. «Die Nacht haben wir damit verbracht, das Wasser rauszupumpen», sagte er. Die Server seien heruntergefahren worden, um die Daten zu sichern.

Von der Betriebsruhe seien zahlreiche Einrichtungen wie das Jobcenter oder die Kfz-Zulassungsstelle betroffen. Elterngeldzahlungen könnten am Freitag nicht angewiesen werden und würden sich möglicherweise verspäten. Ab Montag sei die Kreisverwaltung wieder geöffnet, hieß es. Wegen des Starkregens mussten mehrere Open-Air-Veranstaltungen in Oranienburg am Wochenende abgesagt werden. Der Schlosspark Oranienburg sollte bis einschließlich Sonntag geschlossen bleiben.

In Leegebruch könne das Regenwasser wegen der angrenzenden B 96 und dem Berliner Ring kaum abfließen, so der Sprecher. «Das ganze Gemeindegebiet ist von Wasser überschwemmt», erläuterte Wappler. Bürger brächten ihr Hab und Gut aus den Kellern in Sicherheit. Am Freitagmorgen sei eine Hotline des örtlichen Abfallentsorgers eingerichtet worden. So könne Sperrmüll und Abfall möglichst schnell und fachgerecht entsorgt werden.

Im Havelland war laut Regionalleitstelle am Freitagnachmittag noch viel zu tun, weil die überfüllte Kanalisation viele Gullideckel nach oben gedrückt habe. Im Rest des Landes gingen kaum noch neue Notrufe ein. Die Einsätze würden abgearbeitet und die Lage beruhige sich, hieß es aus mehreren Leitstellen.

In Wildau war bereits am Donnerstagnachmittag eine Frau mit ihrem Auto in einer Bahnunterführung hängen geblieben. Nach Informationen der Regionalleitstelle Lausitz musste sie von der Feuerwehr aus dem langsam höher steigenden Wasser gerettet werden. In Großbeeren (Teltow-Fläming) lief die Tiefgarage eines Baumarktes voll. In Potsdam mussten laut Regionalleitstelle zwei Gaststätten am Landtag mit Sandsäcken abgesichert werden.

Die Polizei registrierte neun wetterbedingte Unfälle mit mindestens zwei Verletzten in Brandenburg. Die A 14 musste bei Perleberg wegen einer abgerutschten Böschung gesperrt werden.

