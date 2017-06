Hunderte Einsätze für THW und Feuerwehr nach Unwetter

Die Wassermassen, die über Brandenburg niedergegangen sind, haben vielerorts zu vollgelaufenen Kellern und überfluteten Gehwegen und Straßen geführt. Besonders betroffen ist der Berliner Speckgürtel.

Oranienburg/Potsdam (dpa/bb) - Keller voller Wasser, Riesenpfützen auf Straßen, überfüllte Kanalisationen und witterungsbedingte Unfälle: Der Starkregen über Brandenburg hat den Kameraden von Feuerwehr und THW bis weit in den Freitag hinein hunderte Einsätze beschert. «Wir hoffen, dass das in den nächsten Stunden abklingt, wenn der Regen nachlässt», sagte der Lagedienstführer der Regionalleitstelle Oderland am Freitagmittag.