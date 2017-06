dpa

75-jähriger Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Ein 75 Jahre alter Motorradfahrer hat im Berliner Stadtteil Rudow beim Abbiegen einen 80-jährigen Autofahrer übersehen und ist dabei selbst schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, wollte der 75-Jährige aus dem Bildhauerweg nach links in die Neuköllner Straße abbiegen. Dabei übersah er den 80-Jährigen, der mit seinem Auto von rechts kam. Beide Fahrzeuge stießen zusammen, der Motorradfahrer stürzte zu Boden. Er kam mit einer Kopfverletzung und dem Verdacht eines Beckenbruchs in ein Krankenhaus. Der Autofahrer blieb unverletzt.

