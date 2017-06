Mutmaßliche Drogendealer-Bande verhaftet

Die Polizei hat in Berlin und im brandenburgischen Luckenwalde eine Bande mutmaßlicher Drogendealer gefasst. Vier junge Männer wurden bei der Aktion am Mittwoch verhaftet, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Außerdem seien zwei mutmaßliche Lieferanten der Bande festgenommen worden. Polizei und Staatsanwaltschaft hatten monatelang gegen die Bande ermittelt.

Die vier Verdächtigen im Alter von 16 bis 22 Jahren sollen bundesweit bis zu 90 Kilogramm Haschisch verkauft haben. 51 Kilo davon sollen von den 30 und 38 Jahre alten mutmaßlichen Lieferanten stammen. Insgesamt durchsuchte die Polizei neun Wohnungen, beschlagnahmte neun Kilo Haschisch und einen fünfstelligen Geldbetrag, der aus Drogenverkäufen stammen soll. Gegen die vier mutmaßlichen Bandenmitglieder lagen bereits Haftbefehle vor, die mutmaßlichen Lieferanten sollten einem Haftrichter vorgeführt werden.

Quelle: dpa

