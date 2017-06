Landtag beschließt höhere Besoldung für Beamte

Die rund 34 000 Beamten im Land Brandenburg bekommen deutlich mehr Geld. Der Landtag in Potsdam beschloss am Donnerstag mit großer Mehrheit ein Gesetz, wonach die Beamten in den nächsten vier Jahren neben der Tariferhöhung der Angestellten eine Besoldungserhöhung von jeweils 0,5 Prozent bekommen. Zudem sollen 2000 Euro über vier Jahre verteilt als Einmalzahlung überwiesen werden. Der Landtag reagierte mit dem Beschluss auf ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts, wonach die Besoldung über zehn Jahre zu niedrig war.

Letzte Änderung: Donnerstag, 29. Juni 2017 13:50 Uhr

Quelle: dpa

