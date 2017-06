dpa

Ministerium: Bergbau hat Einfluss auf Wasserverlust in See

Der Bergbau steht nach Einschätzung des Umweltministeriums in Zusammenhang mit dem Wasserverlust im Pastlingsee in Südbrandenburg. Das geht aus einer Antwort von Umweltminister Jörg Vogelsänger (SPD) auf eine mündliche Anfrage der Grünen-Fraktion im Landtag hervor. Darin heißt es: «Nach erster Einschätzung ist für die Seespiegelabsenkung durchaus ein bergbaulicher Einfluss gegeben.» Um das zu konkretisieren, werde das Landesbergamt bis Ende des Jahres zusätzliche Untersuchungen und Berechnungen erstellen. Im Sommer 2015 hatte es in dem See wegen des Wasserverlusts ein massives Fischsterben gegeben.

Letzte Änderung: Donnerstag, 29. Juni 2017 13:30 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen